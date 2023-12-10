Украинцы получат третью квитанцию за газ: когда введут и за что нужно платить

В Украине приняты все нормативно правовые акты для введения третьей платежки за газ.

Об этом пишет издание OBOZ.ua.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и внесла соответствующие изменения в Кодекс газораспределительных систем.

Согласно внесенным изменениям в Кодекс, операторы газораспределительных систем в месячный срок со дня вступления в силу этого постановления должны обеспечить "приведение действующих договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствие с Типовым договором".

Кроме того, операторы газораспределительных систем должны проинформировать совладельцев многоквартирного дома о заключении договора по форме Типового договора "путем размещения соответствующей информации в счетах на оплату услуг распределения природного газа в месяце, в котором заключен договор".

Типовой договор не предусматривает подписи обеих сторон. Фактом его заключения считается предоставление самой услуги по распределению газа. То есть, если вы официально не отключились от газоснабжения, такой типичный договор будет распространяться и на вас.

Таким образом, начисление платы за ТО внутренних сетей в многоэтажках выходит на финишную прямую. В скором времени украинцы могут начать получать платежки с новой графой. Условиями Типичного договора, который уже действует на сегодняшний день, предусмотрено, что плата за ТО внутридомовых сетей осуществляется заказчиком один раз в год, в соответствии с составленной оператором ГРМ сметной стоимостью.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать читайте в новости.

Читайте также: