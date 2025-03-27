Украинцы получили индексированную пенсию: на сколько изменилась сумма

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование мартовских пенсий в 2025 году, выделив на выплаты 67,4 млрд гривен.

Об этом сообщает ПФУ.

В марте на пенсионные выплаты было выделено на 5,2 млрд гривен больше, чем в феврале, когда эта сумма составляла 62,2 млрд. гривен. Следовательно, после индексации в марте выплаты выросли на 8,4%.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 тысяч работающих пенсионеров.

Выплаты будут автоматически проиндексированы с учетом обновленного страхового стажа. Ранее индексация пенсий произошла в марте, когда выплаты выросли на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.

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