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Украинцы, потерявшие работу, могут получить субсидию: что для этого нужно

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Украинцы, потерявшие работу, могут получить субсидию: что для этого нужно

Граждане Украины, которые из-за нападения России потеряли работу, могут получить субсидию.

Безработным украинцам для получения субсидии необходимо зарегистрироваться в центре занятости.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в случае потери работы каждый украинец имеет право обратиться в центр занятости, встать на учет и претендовать на субсидию.

"Сейчас ситуация динамичная, картина доходов семьи может изменяться кардинально в быстром темпе. Еще на период карантина было предусмотрено: потерявшие работу граждане зарегистрировались в центрах занятости и получают пособие по безработице, могут обратиться и получить субсидию не с учетом дохода за предыдущие шесть месяцев, а с учетом размера пособия по безработице, которую они получали в предыдущие месяцы", – пояснил Музыченко.

Напомним, Шмыгаль рассказал, "светят ли" украинцам субсидии на комуслуги.

Как сообщалось, юристы рассказали, что ждет должников из "коммуналки" после военного положения.

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