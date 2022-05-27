Украинцы ради выгодной покупки валюты устраивают заграничный "карточный туризм"

Клиенты украинских банков искусственно создали "карточный туризм". Они специально пополняют карты в гривнах, а затем выезжают в пограничные с Украиной регионы, чтобы снять средства уже в валюте, в частности, в евро.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский считает, что "карточный туризм" – не очень хорошо для украинской экономики.

Об этом соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал ТСН в эфире совместного телемарафона в пятницу, 27 мая.

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"Сегодня валютное регулирование достаточно жесткое, конечно, это связано с войной. Эти ограничения, установленные на сегодняшний день Нацбанком, не позволяют клиентам свободно покупать валюту с карточных счетов. Конвертация происходит только тогда, когда ты или за рубежом, или когда ты делаешь покупки на иностранных сайтах.Это если ты хочешь поменять гривну на валюту со счетов, что на карте, и когда отменены ограничения на продажу наличными, но и эта валюта она продается в размере покупки.Соответственно, сегодня в стране действует несколько курсов, и это само по себе является индикатором проблемы и сложностей в вопросе регулирования валюты. Сейчас часть клиентов хочет купить валюту подешевле, а другая – пытается сделать так, чтобы у них (у первой категории лиц – ред.) не получилось", — рассказал банкир.

Гороховский посоветовал, чтобы украинцы покупали валютные военные облигации для стабилизации валютного рынка.

"Это, во-первых, реальная помощь стране. Во-вторых, по ним сегодня – 11% ежегодных доходов, что намного выше, чем депозитные ставки. Возможно, когда эти облигации будут погашены – к тому моменту можно будет уже покупать валюту", – объяснил он.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за развязанной Россией войны миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Уже в июле 2022 станет очевидно, что катастрофа приближается.

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