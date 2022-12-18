Украинцы смогут бесплатно обменять старые лампы накаливания на светодиодные

В Украине вводится программа бесплатного обмена ламп накаливания на светодиодные.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на разрушенную энергосистему Украины, Министерство экономики планирует запустить программу, по которой украинцы смогут обменять старые лампы накаливания на светодиодные.

По словам первого вице-премьера-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, такой способ "может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки".

Планируют обменять 50 млн. ламп. По подсчетам Еврокомиссии в случае замены такого количества ламп на светодиодные, удастся сэкономить 1 ГВт электроэнергии, что равняется годовому объему производства блока атомной электростанции. Для этого Еврокомиссия закупит для Украины 30 млн светодиодных ламп.

Как украинцы смогут обменивать старые лампы на энергоэффективные, сообщат дополнительно.

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