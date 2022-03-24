Украинцы смогут обменивать гривны на злотые: НБУ подписал соглашение с Национальным банком Польши

Украинцы смогут обменивать гривны на злотые: НБУ подписал соглашение с Национальным банком Польши

Соглашение вступает в действие с 25 марта.

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такую возможность предоставит польский банк PKO Bank Polski.

Для обмена будут приниматься только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Для обмена украинцам нужно иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Список отделений PKO Bank Polski, где можно совершить обмен по ссылке.

Напомним, НБУ просит SWIFT отключить Центробанк России от обмена сообщениями.

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