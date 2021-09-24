Украинцы смогут платить за электричество меньше: как изменится платежка с 1 октября

В Украине вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, которые утвердил Кабинет министров.
Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября этого года. Тариф составит 1.44 грн для тех, кто потребляет менее 250 кВт в месяц.
Об этом премеьр-министр Денис Шмыгаль сообщил 24 сентября, во время Часа вопросов к правительству в Раде.
"Для тех, кто потребляет больше — тариф останется без изменений (1,68 за киловатт.). Также не будут расти тарифы на электроотопление", — отметил он.
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