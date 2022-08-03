Украинцы смогут получить денежную помощь еще в одной европейской стране: детали

Международные организации продолжают оказывать помощь выехавшим в Европу украинским беженцам, которые спасаются от российской агрессии.

Украинские беженцы, находящиеся в Испании, смогут получить по 400 евро. Финансовую помощь могут получить взрослые и несовершеннолетние граждане. Денежная помощь будет предоставляться в течение полугода.

Об этом идет речь в решении Министерства социального обеспечения и миграции Испании.

Размер выплат для беженцев, получивших временное убежище в Испании, составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних.

Для получения выплат нужно соответствовать следующим критериям:

иметь статус временной защиты в Испании;

не состоять на содержании официальных благотворительных организаций и не получать от них деньги;

иметь местную прописку;

не получать никакого дохода.

Чтобы получить выплату, необходимо зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения Испании.

Напомним, Тбилиси меняет формат поддержки беженцев из Украины.

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