Украинцы стали больше покупать жилье в кредит: сколько выдали кредитов

С начала года банки издали около девяти тысяч ипотек.
Украинцы все чаще покупают жилье в кредит: в октябре банки выдали около тысячи ипотечных кредитов.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Общая сумма достигла 774 миллионов гривен. В Нацбанке сообщили, что всего за десять месяцев банки выдали почти девять тысяч ипотек – на 7 миллиардов гривен.
По сравнению с прошлым годом количество таких договоров выросло в два с половиной раза. Больше всего люди берут взаймы деньги на первоначальную недвижимость.
Как сообщалось, долгострои по всей Украине инвентаризируют: в Минрегионе разработали соответствующий проект. В планах министерства обязать местные администрации проверить недострои в областях. В частности, речь идет об их технически-экономическом положении. А затем создать соответствующий реестр. Изучение этих данных поможет принимать дальнейшие решения относительно пострадавших инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья, а оставшихся без квартир.
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