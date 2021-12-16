Украинцы стали больше покупать жилье в кредит: сколько выдали кредитов

Украинцы стали больше покупать жилье в кредит: сколько выдали кредитов

С начала года банки издали около девяти тысяч ипотек.

Украинцы все чаще покупают жилье в кредит: в октябре банки выдали около тысячи ипотечных кредитов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Общая сумма достигла 774 миллионов гривен. В Нацбанке сообщили, что всего за десять месяцев банки выдали почти девять тысяч ипотек – на 7 миллиардов гривен.

По сравнению с прошлым годом количество таких договоров выросло в два с половиной раза. Больше всего люди берут взаймы деньги на первоначальную недвижимость.

Как сообщалось, долгострои по всей Украине инвентаризируют: в Минрегионе разработали соответствующий проект. В планах министерства обязать местные администрации проверить недострои в областях. В частности, речь идет об их технически-экономическом положении. А затем создать соответствующий реестр. Изучение этих данных поможет принимать дальнейшие решения относительно пострадавших инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья, а оставшихся без квартир.

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