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Украинцы стали больше употреблять импортные продукты: что завозят из-за границы

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Украинцы стали больше употреблять импортные продукты: что завозят из-за границы

Pexels

Основной поставщик – страны ЕС.

В Украину стали больше завозить продукты из-за границы: в прошлом году на 19% вырос импорт агропродукции.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Государственной таможенной службе отмечают, что в 2021-м купили товаров более чем на восемь миллиардов долларов. Основным поставщиком остались страны Европейского Союза. Возросли также поставки из стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Больше всего привозили в Украину рыбу, морепродукты, ягоды, орехи, алкогольные и безалкогольные напитки, растительное масло, какао-продукты и табачные изделия.

Между тем, Украина в прошлом году экспортировала свою агропродукцию на почти 30 миллиардов долларов.

Как сообщалось, в течение января 2022 Украина импортировала более 6,5 тонн свинины. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, откроют данные Государственной таможенной службы. Мясо покупали в Дании, Нидерландах, Бельгии.

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