Украинцы стали больше употреблять импортные продукты: что завозят из-за границы

Основной поставщик – страны ЕС.
В Украину стали больше завозить продукты из-за границы: в прошлом году на 19% вырос импорт агропродукции.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В Государственной таможенной службе отмечают, что в 2021-м купили товаров более чем на восемь миллиардов долларов. Основным поставщиком остались страны Европейского Союза. Возросли также поставки из стран Азии, Латинской Америки и Африки.
Больше всего привозили в Украину рыбу, морепродукты, ягоды, орехи, алкогольные и безалкогольные напитки, растительное масло, какао-продукты и табачные изделия.
Между тем, Украина в прошлом году экспортировала свою агропродукцию на почти 30 миллиардов долларов.
Как сообщалось, в течение января 2022 Украина импортировала более 6,5 тонн свинины. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, откроют данные Государственной таможенной службы. Мясо покупали в Дании, Нидерландах, Бельгии.
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