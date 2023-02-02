Украинцы установили рекорд по скупке долларов в январе — НБУ

Несмотря на попытки властей убедить украинцев в стабильности гривны, они начали еще активнее покупать валюту в банках.

В январе текущего года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на общую сумму 1227,9 млн долларов (в эквиваленте), а также купили на 1791,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.

Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Для сравнения, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн долларов.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Похожий спрос был только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн долларов.

Более половины спроса (370,5 млн долларов) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен), тогда как на наличном рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривны за доллар.

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

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