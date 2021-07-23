Украинцы в августе получат повышенные пенсии: какой размер выплаты

В августе украинцам должны выплатить дополнительные деньги за июль.
В Украине уже в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Соответствующее постановление о пенсиях накануне принял Кабмин. В документе указано, что минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий теперь возрастет на 45%. Так, на 2000 гривен увеличится выплата военнослужащих, вышедших на пенсию с 1 марта 2018 года.
Следует отметить, что с 1 июля средний размер пенсии вырос почти на триста гривен и достигает сейчас 3778 гривен.
Как сообщалось, в этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн