Украинцы в мае получат новые платежки за газ: что изменится

Украинцы в мае получат новые платежки за газ: что изменится

В квитанциях будут указываться энергоединицы.

Украинцам с мая 2022 будут поступать обновленные платежки за газ.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Теперь в квитанциях будут указывать не кубоментры, а энергоединицы. Потребителям нужно будет передавать показатели так же, как и раньше. Затем оператор будет самостоятельно переводить потребленный газ в объем потребленной энергии.

В Министерстве энергетики заверили, что газ отличается по количеству выделяемой при сгорании энергии. Разница в регионах может достигать 4%. Поэтому такой метод перевода на энергоединицы позволит украинцам не переплачивать.

Как сообщалось, в конце 2021 года украинцы не доплатили за коммунальные услуги более 80 миллиардов гривен. по данным Госстата, наибольшее население задолжало за распределение и поставку газа – более 30 миллиардов гривен.

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