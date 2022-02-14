Украинцы в мае получат новые платежки за газ: что изменится

В квитанциях будут указываться энергоединицы.
Украинцам с мая 2022 будут поступать обновленные платежки за газ.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Теперь в квитанциях будут указывать не кубоментры, а энергоединицы. Потребителям нужно будет передавать показатели так же, как и раньше. Затем оператор будет самостоятельно переводить потребленный газ в объем потребленной энергии.
В Министерстве энергетики заверили, что газ отличается по количеству выделяемой при сгорании энергии. Разница в регионах может достигать 4%. Поэтому такой метод перевода на энергоединицы позволит украинцам не переплачивать.
Как сообщалось, в конце 2021 года украинцы не доплатили за коммунальные услуги более 80 миллиардов гривен. по данным Госстата, наибольшее население задолжало за распределение и поставку газа – более 30 миллиардов гривен.
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