Украинцы в странах ЕС смогут обменять гривны на иностранную валюту: Еврокомиссия одобрила соответствующее предложение

Украинцы в странах ЕС смогут обменять гривны на иностранную валюту: Еврокомиссия одобрила соответствующее предложение

Соответствующее предложение еще предстоит одобрить Советом ЕС.

Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации наличной гривны в валюту стран ЕС, принимающих беженцев из Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

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Так, одной из неотложных потребностей беженцев из Украины является конвертация наличной гривны в валюту той страны, где украинец нашел убежище.

"Это предложение будет способствовать скоординированному подходу всех государств-членов, чтобы предложить убегающим из Украины одинаковые условия для конвертации своих гривен в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает", — объяснили в Еврокомиссии.

Некоторые страны ЕС рассматривают возможность создания таких национальных схем, позволяющих обменивать одному лицу ограниченную сумму гривен.

"Схемы должны предусматривать максимальные лимиты в 10 000 гривен на человека без комиссий по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев" — отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что такое решение будет дополнять гуманитарную помощь, которую ЕС оказывает убегающим от войны в Украине.

Следует отметить, что соответствующее предложение еще должен одобрить Совет ЕС.

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