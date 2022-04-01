Украинцы в странах ЕС смогут обменять гривны на иностранную валюту: Еврокомиссия одобрила соответствующее предложение

Соответствующее предложение еще предстоит одобрить Советом ЕС.
Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации наличной гривны в валюту стран ЕС, принимающих беженцев из Украины.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Так, одной из неотложных потребностей беженцев из Украины является конвертация наличной гривны в валюту той страны, где украинец нашел убежище.
"Это предложение будет способствовать скоординированному подходу всех государств-членов, чтобы предложить убегающим из Украины одинаковые условия для конвертации своих гривен в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает", — объяснили в Еврокомиссии.
Некоторые страны ЕС рассматривают возможность создания таких национальных схем, позволяющих обменивать одному лицу ограниченную сумму гривен.
"Схемы должны предусматривать максимальные лимиты в 10 000 гривен на человека без комиссий по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев" — отметили в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии также подчеркнули, что такое решение будет дополнять гуманитарную помощь, которую ЕС оказывает убегающим от войны в Украине.
Следует отметить, что соответствующее предложение еще должен одобрить Совет ЕС.
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