Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

В стране насчитывается почти 8 млн платежных карт.
Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами для расчетов.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
С начала 2021 года количество таких операций увеличилось на треть: такие данные обнародовали в Нацбанке Украины. По данным ведомства, за 10 месяцев 2021 года безналичные операции были совершены на сумму более 2 триллионов гривен.
Следует заметить, что четверть этих операций была за оплату товаров и услуг через Интернет. Впрочем, большинство платежей приходится на расчеты в торговых сетях.
Всего с начала года количество платежных карт выросло до почти восьми миллионов единиц.
Как сообщалось, украинские ФЛПы в период карантинных ограничений обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафные начисления. Отмечается, что у многих представителей малого и среднего бизнеса разные суммы по налоговым обязательствам.
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