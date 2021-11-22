Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

В стране насчитывается почти 8 млн платежных карт.

Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами для расчетов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

С начала 2021 года количество таких операций увеличилось на треть: такие данные обнародовали в Нацбанке Украины. По данным ведомства, за 10 месяцев 2021 года безналичные операции были совершены на сумму более 2 триллионов гривен.

Следует заметить, что четверть этих операций была за оплату товаров и услуг через Интернет. Впрочем, большинство платежей приходится на расчеты в торговых сетях.

Всего с начала года количество платежных карт выросло до почти восьми миллионов единиц.

Как сообщалось, украинские ФЛПы в период карантинных ограничений обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафные начисления. Отмечается, что у многих представителей малого и среднего бизнеса разные суммы по налоговым обязательствам.

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