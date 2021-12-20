Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

Чаще всего карты используются в торговых сетях.
Украинцы начали чаще делать безналичные расчеты.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В Нацбанке сообщили, что количество платежных карт с начала года возросло до 80 миллионов штук.
По данным ведомства, чаще всего украинцы используют карты для расчета в торговых сетях. Более 40% операций – это переводы с карты на карту. Четверть составляют расчеты в Интернете.
Также в Нацбанке подчеркнули, что все чаще украинцы используют для расчетов смартфоны.
Как сообщалось, международные платежные системы Visa и Masterсard осуществляют уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета. С 26 ноября 2021 года Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.
Читайте также:
- Карточка киевлянина. Как оформить, льготы и скидки не только для пенсионеров
- У "Действия" появилась услуга для родителей младенцев: как получить компенсацию
- Как получить, на что потратить и существуют ли угрозы экономике: все, что нужно знать о "ковидной" тысяче