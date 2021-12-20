Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты

Чаще всего карты используются в торговых сетях.

Украинцы начали чаще делать безналичные расчеты.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Нацбанке сообщили, что количество платежных карт с начала года возросло до 80 миллионов штук.

По данным ведомства, чаще всего украинцы используют карты для расчета в торговых сетях. Более 40% операций – это переводы с карты на карту. Четверть составляют расчеты в Интернете.

Также в Нацбанке подчеркнули, что все чаще украинцы используют для расчетов смартфоны.

Как сообщалось, международные платежные системы Visa и Masterсard осуществляют уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета. С 26 ноября 2021 года Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

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