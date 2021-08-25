Украинцы все больше пользуются платежными карточками: насколько выросли безналичные расчеты

За первое полугодие почти 90% операций проводились карточками.

Украинцы все больше пользуются бесконтактной оплатой.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 августа.

Так, по данным Национального банка Украины, за первое полугодие почти 90% операций проводились платежными карточками. Это на треть больше, чем на конец прошлого года. Больше 51% расчет за товары и 43% переводы с карты на карту. На 20% больше стало точек, где принимают платежные карты.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard подписали Меморандум о снижении межбанковских комиссий (интерчейндж), что будет способствовать развитию безналичного расчета в Украине.

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