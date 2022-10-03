Украинцы, выехавшие за границу, смогут получать субсидии в Украине.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1041.

Согласно украинскому законодательству, граждане Украины не могут получать жилищные субсидии, если они находятся за границей дольше 60 дней. 16 сентября 2022 года правительство утвердило постановление о предоставлении льгот украинцам, выехавшим из-за войны в другие страны - возможность получать субсидии. В постановлении говорится, что норма закона не будет действовать "в период военного положения в Украине и через два месяца после его прекращения или отмены".

Важно и то, что беженцы смогут получить субсидии без расчета социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания. С 1 октября жилищные субсидии и льгот будет выплачивать Пенсионный фонд Украины, от 1 декабря Пенсионный фонд Украины будет назначать, кто именно будет получать выплаты.

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