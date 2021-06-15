Украинцы задолжали за коммуналку более 80 миллионов гривен

Больше всего денег должны за газ.

Более 80 миллионов гривен задолжали украинцы за коммунальные услуги.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Больше всего денег должны за газ — более 30 миллионов. Почти столько же за отопление и горячую воду. Наименьший долг украинцев за холодную воду — около шести миллионов гривен.

Эксперты утверждают, что такая ситуация сложилась из-за подорожания коммунальных услуг. Украинцы не успевают за ценами. Кроме того, на ситуацию повлиял и новый подход правительства к назначению субсидий. Сейчас в среднем одно домохозяйство имеет долг более пять тысяч гривен.

Как сообщалось, стоимость природного газа летом 2021 года, ожидается, что более в два раза будеи превышать ценовые минимумы прошлым летом. Вырастут постепенно тарифы и на другие коммунальные услуги. Об этом говорится в "инфляционную отчете" Национального банка Украины.

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