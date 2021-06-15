Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинцы задолжали за коммуналку более 80 миллионов гривен

Дата публикации
Просмотры
15
Украинцы задолжали за коммуналку более 80 миллионов гривен

УНИАН

Больше всего денег должны за газ.

Более 80 миллионов гривен задолжали украинцы за коммунальные услуги.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Больше всего денег должны за газ — более 30 миллионов. Почти столько же за отопление и горячую воду. Наименьший долг украинцев за холодную воду — около шести миллионов гривен.

Эксперты утверждают, что такая ситуация сложилась из-за подорожания коммунальных услуг. Украинцы не успевают за ценами. Кроме того, на ситуацию повлиял и новый подход правительства к назначению субсидий. Сейчас в среднем одно домохозяйство имеет долг более пять тысяч гривен.

Как сообщалось, стоимость природного газа летом 2021 года, ожидается, что более в два раза будеи превышать ценовые минимумы прошлым летом. Вырастут постепенно тарифы и на другие коммунальные услуги. Об этом говорится в "инфляционную отчете" Национального банка Украины.