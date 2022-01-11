Украинцы задолжали за коммуналку почти более 72 млрд грн: за что должны больше всего

Украинцы задолжали за коммуналку почти более 72 млрд грн: за что должны больше всего

Больше не платят за газ.

В Украине возросла задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: за месяц – на 7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

К слову, к концу ноября 2021 года долги составили 72,6 млрд гривен.

Больше всего долгов за:

поставка и распределение природного газа – 29,2 млрд грн

поставка тепловой энергии и горячей воды – 23,3 млрд грн

централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн

управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн

обращение с бытовыми отходами – 1,3 млрд грн

поставка и распределение электрической энергии – 6,9 млрд грн.

Как сообщалось, в Украине будет создана единая информационно-аналитическая система по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Она приведет в порядок всех поставщиков коммунальных услуг. Система приведет в порядок работу всех поставщиков коммунальных услуг и станет режимом прозрачного управления жилым фондом и домом, а также предоставит возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг.

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