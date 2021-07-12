Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 70 млрд гривен: за что должны больше всего

Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 70 млрд гривен: за что должны больше всего

В мае с населением было оформлено 5,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на 42,6 млн грн.

Украинцы задолжали за коммуналку по состоянию на конец мая 68,9 млрд грн. Наибольшую сумму должны граждане за поставки и распределение природного газ.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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В то же время, в мае население оплатило всего за коммуналку 17,1 млрд.грн. Так, по последним данным украинцы задолжали:

за природный газ — 26,0 млрд грн,

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 22,7 млрд грн,

за поставки и распределение электрической энергии — 7,3 млрд грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,3 млрд грн,

за управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,2 млрд грн.

Согласно информации, в мае было оформлено 5,2 тыс договоров с населением, по погашению реструктуризированной задолженности на 42,6 млн грн.

"В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в мае 2021г. с населением было заключено 5,2 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 42,6 млн.грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 22,2 млн.грн", — говорится в сообщении Госстата.

Напомним, в первом квартале 2021 года жители Украины львиную долю своего заработка тратили на продукты и коммунальные услуги. По сравнению первым кварталом 2020 года, больше всего изменились расходы украинцев на содержание жилья (на 22%), образование (14%) и на алкоголь, сигареты и наркотики (9,7%).

Как сообщалось, стоимость природного газа летом 2021 года, ожидается, что будет более чем в два раза превышать ценовые минимумы прошлого лета. Вырастут постепенно тарифы и на другие коммунальные услуги.

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Долги украинцев за коммуналку растут: возможно ли решить проблему

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