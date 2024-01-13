Украинцы заплатят больше за коммуналку в январе: почему суммы вырастут

В январе 2024 года некоторых потребителей могут сильно удивить цифры в платежках за коммунальные услуги.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Причина, по которой потребителям в первый месяц нового года придется заплатить за отопление больше, чем в декабре, ноябре и октябре – похолодание. Дело в том, что в домах со счетчиками тепла жильцы платят за фактически потребленные гигакалории (Гкал).

Их уровень меняется, поскольку они зависят от температуры воздуха, то есть, когда во время сильного похолодания украинцы потребляют больше тепла. Поэтому растут и цифры в платежках, поскольку температура теплоносителя повышается, реагируя на снижение температуры на улице.

Ранее стало известно, что тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги могут перечислить украинцам уже в 2024 году. Скорее всего, потребителям пересмотрят тарифы на свет и газ. Новые тарифы будут утверждены уже весной 2024 года.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинцы до конца отопительного сезона будут оплачивать электроэнергию по действующим тарифам.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — сказал он.

Кроме того, сообщалось, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут платить за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, которые были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

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