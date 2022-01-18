Украинцы жалуются на отсутствие безналичного расчета: должен ли продавец давать такое право клиенту

Продавец должен обеспечить свой магазин, киоск, или даже ятку средством бесконтактной оплаты.

В последнее время жалобы на отсутствие оплатить покупки безналичным способом участились. А потому не даешь клиенту право заплатить за товар или услугу без наличных денег — плати штраф.

Должен ли по закону продавец обязательно давать такое право клиенту, рассказали в Сніданку з 1+1.

Несколько дней назад Госпродслужба отчиталась: украинцы все чаще жалуются на продавцов, которые не дают возможности платить картой. Речь идет и об оплате собственно пластиком, и об использовании банковских приложений. Поэтому на сайте Кабинета Министров вышла целая статья о том, что продавец должен обеспечить свой магазин, или киоск, или даже ятку средством бесконтактной оплаты.

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Госпродпотребслужба мотивирует это ссылками на несколько документов. Первый – это Закон Украины "О защите прав потребителей". По статье 17, установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается. Отсутствие, например, терминала, устанавливает преимущество человека с наличными деньгами над человеком, у которого его нет, но есть карта. Кроме того, постановление Кабмина от 15 июня 2006 г. № 833 обязывает принимать продавца электронные платежные средства.

Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" устанавливает: электронное платежное средство может существовать в любой форме, на любом носителе, что позволяет хранить информацию, необходимую для инициирования электронного перевода. То есть продавцу не обязательно ставить терминал. Это может быть просто приложение на телефоне или распечатанный QR-код, который вы сканируете и запускаете процедуру перевода средств.

Следует отметить, что долг этот обязателен не для всех. Исключение одно – если предприниматель работает в населенном пункте, где проживает менее 25 тысяч человек.

Следует заметить, что владельцы не всегда беспокоятся из-за таких вроде бы мелочей – безналичный расчет. Особенно в небольших городах, где люди больше привыкли именно к наличности.

Тем временем в Госпродслужбе объясняют: жаловаться можно. Образец заявления находится на сайте службы в разделе "Защита прав потребителей" — "Если ваши права нарушены". Нарушителям могут выписать штраф по статьям двух законов: Кодекс об административных правонарушениях устанавливает штраф до 85 гривен, а Закон "О защите прав потребителей" устанавливает другую санкцию – в десятикратном размере стоимости покупки.