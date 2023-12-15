В Соединенных штатах прекратились разговоры о целесообразности поддержки Украины. Несмотря на это, ситуация в Европейском Союзе вызывает еще большее беспокойство.

Об этом заявил министр запретительных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, США полностью вошли в дискуссию о границе.

"Мы за последние три недели проанализировали и увидели интересную тенденцию в Соединенных Штатах – прекратилась дискуссия о целесообразности поддержки Украины. Есть дискуссия исключительно о границе между США и Мексикой. В пакете идет Израиль, Украина и граница. Я вижу, что 100% решение будет, я вижу логику процесса. Будет ли оно до Рождества или в январе — гарантировать не могу", — говорит Кулеба.

Несмотря на это, он уверяет, что Украине не требуется план Б.

"У нас будет план А, все будет хорошо", — подчеркнул глава МИД.

Как стало известно, сенат США проголосует за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе, поскольку продолжаются переговоры по изменению политики безопасности границ США, которые будут связаны с финансированием, заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.