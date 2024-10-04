Украине нужна атомная генерация, только она способна закрыть потребность миллионов украинцев в энергии – эксперт

«Украина нуждается в атомной генерации, только она способна закрыть потребность миллионов украинцев в энергии. Солнечные, ветровые и газовые станции не дадут желаемого эффекта. Себестоимость атомной энергии намного меньше альтернативной. К тому же атомные станции имеют естественную защиту от россиянина. Каким бы дерзким ни был владимир хьйло, но он не будет бомбить АЭС, потому что в конце концов загрязнение может дойти до Москвы», — считает эксперт.

Еще в начале этого года Украина собиралась достроить два энергоблока ХАЭС, купив у Болгарии два реактора. Однако проект до сих пор не стартовал из-за противодействия группы депутатов.

«Вы останавливаете построение, которое нужно миллионам людей Украины, – это уже на грани преступления. Лето потеряно, впереди зима, зимой строить вряд ли получится, а лоббисты не утихают.

Мне кажется, дело там в чем-то другом. Может, хотят возглавить распределение средств. Может быть, другая причина. Но пока нам рассказывают, что не нужно строить атомные блоки, — гигантскими темпами растут объемы импорта», — подчеркнул эксперт.

Напомним, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого — через год-полтора после завершения третьего. Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее специальный представитель США Пенни Прицкер во время визита в Киев отметила, что достройка энергоблоков ХАЭС — оптимальное решение для решения проблемы дефицита мощности в Украине.

В июле Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам одобрил законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

По данным социологического опроса группы Рейтинг, почти 80% украинцев поддерживают достройку блоков Хмельницкой АЭС.