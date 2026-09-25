Украине нужно еще $27 млрд на оборону в этом году: где возьмут деньги

Украине до конца года не хватит $27 млрд на оборону — заявление премьера

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Украина нуждается в $27 млрд для финансирования Сил обороны до конца 2026 года. Правительство работает над поиском внутренних и внешних источников покрытия этого дефицита.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил после совещания с Министерством обороны.

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По его словам, часть этих денег нужна уже сейчас для предоплаты поставок, которые должны поступить в первом квартале 2027 года.

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Часть суммы правительство планирует закрыть за счет внутренних источников, перераспределив средства внутри действующих программ. Корецкий поручил это Министерству финансов.

«Также рассчитываем на поддержку ЕС. Есть прямые переговоры на уровне оборонных ведомств со странами НАТО и другими партнерами по закрытию этой потребности», — отметил премьер.

Кроме того, Сергей Корецкий отметил необходимость разблокирования внешнего финансирования, привязанного к выполнению международных договоренностей. Для этого Верховная Рада должна принять ряд конкретных законов и решений в рамках правительственного плана. Он призвал парламент без затягивания принять эти решения.

Дефицит бюджета: последние новости

Ранее сообщалось, что Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн. грн. больше, чем сможет собрать в государственный бюджет.

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Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

Отметим, что именно 1 сентября Верховная Рада не смогла принять два законопроекта, являющихся условием предоставления Украине третьего транша по программе с МВФ ($0,7 млрд) и второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза (3,7 млрд евро).

По данным СМИ, Зеленский поразился после доклада Корецкого о дефиците бюджета и «звонил депутатам с криками».

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