Украине нужно стать частью европейского газового рынка – «Центр Разумкова»

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Украине следует интегрировать на коммерческой основе украинский рынок с европейским рынком для того, чтобы заходили европейские трейдеры, чтобы наши потребители через трейдеров могли покупать газ на нашей бирже собственной", - сказал он.

Омельченко объяснил, что у Украины есть значительный дефицит средств, и что те деньги, которые есть, идут на оборонную промышленность.

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"Сейчас снимать деньги с оборонной промышленности и Вооруженных сил, направлять на закупку природного газа, мне кажется, это не лучший вариант, поэтому нужно выискивать ту модель рынка, о которой сказал руководитель Энергетического сообщества", - подчеркнул он.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.