Украине нужно увеличивать мощности ветроэнергетики - Укрэнерго

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Об этом сообщил и.о. главы правления Укрэнерго Алексей Брехт, отмечая, что в Украине объемы солнечной энергетики и ветровой не сопоставимы.

"У нас действительно есть огромный перекос, когда у нас на 10 МВт солнечной генерации работает 1 МВт ветровой генерации", – сказал Брехт.

"Нам необходимо сбалансировать эти вещи обязательно, потому что во всех документах, с которыми мы работали, начиная от активной фазы развития соответствующего сегмента (витроэнергетики – ред.), всегда было указано об определенной сбалансированности и строительстве, простыми словами друг к другу", - добавил он.

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В то же время руководитель компании подчеркнул, что для решения вопросов по балансировке энергосистемы нужно минимум 1,5 ГВт мощности маневрирующих мощностей, из которых 440 МВт будет построено в этом году.

"В сущности, мы приобрели фактически треть соответствующей услуги", - уточнил Брехт.

Также он напомнил, что распределенное зеленое поколение помогало в уменьшении дефицита мощности энергосистемы в течение 2024 года, когда происходили массовые обстрелы энергетических объектов.

"Их работа действительно обеспечивала, как в прошлом году, так и в этом году, сбалансирование и обеспечение потребителей электрической энергии надежным, скажем так, качественным продуктом. Это действительно факт", - заявил Брехт.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призывают народных депутатов Украины рассмотреть и проголосовать за законопроект №11455, который позволит ускорить строительство ветроэлектростанции благодаря налоговым стимулам.

В Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют о важности быстрого строительства ветроэлектростанций, поскольку они менее уязвимы к обстрелам по сравнению с другими видами генерации.

Также инвесторы считают, что строительство ВЭС позволит улучшить энергообеспечение предприятий военного назначения и улучшит обороноспособность страны.