Украине нужно завершить строительство Хмельницкой АЭС, чтобы снизить цену на электроэнергию – нардеп

Такое мнение высказал народный депутат, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

«Атомная энергетика, полностью государственная, имеет самую низкую себестоимость. Сегодня это 1,7 грн/кВт час. Украине нужно увеличивать производство электроэнергии на АЭС и как можно скорее ввести в эксплуатацию два дополнительных энергоблока на Хмельницкой АЭС, которые по состоянию на сегодняшний день готовы на 80% и 25% каждый», — отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что атомная энергетика сегодня является основной энергосистемой и обеспечивает около 60% производства тока.

Именно Энергоатом финансирует льготные тарифы для населения и сдерживает цену электроэнергии для промышленности на адекватном уровне, подчеркнул нардеп.

«Математика проста – чем больше у нас атомных мощностей по 1,7 грн в системе, тем ниже цена для всех без исключения потребителей. Не может экономика государства развиваться по высоким ценам на энергоносители, нам нужна относительно дешевая электроэнергия, чтобы наши предприятия были конкурентоспособны. Развитие атомной энергетики – это наша стратегическая задача как государства», — отметил депутат.

Как сообщалось, около 80% украинцев поддерживают намерение правительства завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Этот проект также был поддержан ЕС и США. Помощь в его реализации обещает МАГАТЭ.