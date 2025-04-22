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Украине следует отказаться от искусственного регулирования на газовом рынке — представитель ЕБРР
В Украине необходимо перейти к рыночному ценообразованию на газ вместо практики искусственного регулирования тарифов.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора Украины в ЕБРР Артем Шевальов.
«Нам нужно переходить к рыночному ценообразованию, к рыночным тарифам», — подчеркнул Шевалев.
По его словам, в условиях нормального функционирования рынка разговор шел бы не о финансировании закупки газа, а исключительно о капитальных затратах.
«Мы бы говорили сейчас о кредитовании капитальных расходов, потому что это то, что в этом бизнесе ты привлекаешь кредитные средства под это.
Говорили бы мы о привлечении таких колоссальных объемов или просто даже каких-либо значительных объемов на финансирование закупки газа, скорее всего нет», — сказал он.
Шевалев также подчеркнул, что природа рынка газа предполагает быстрое вращение средств, поэтому государственное вмешательство из-за регулирования цен или других схем компенсаций на уровне поставщика является неэффективным.
"Любые механизмы, которые начинают работать на уровне поставщика, на уровне искусственно регулируемых цен, это никогда до добра не доводят", - заявил представитель ЕБРР.
В то же время, он признал, что Украина переживает кризис, поэтому компенсационная поддержка должна оставаться, но в цивилизованной форме — из-за денежных адресных субсидий.
«Мы остаемся очень бедной страной. А давайте будем честны, война не сделала нас богаче. Это, соответственно, порождает все вопросы, связанные с социальным равенством или любые компенсаторные механизмы… Но ничего лучше таргетированной субсидии. Более того, субсидия денежная, никто ничего не придумал», - подчеркнул Шевалев.
Ранее заместитель председателя наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко заявила, что переход к рыночным ценам помог бы "Нафтогазу" и стимулировал сбалансирование рынка. В то же время она подчеркнула, что до сих пор нет однозначного ответа, как построить эффективную рыночную модель в условиях, когда государство является фактически монополистом на рынке.