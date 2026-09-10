Украине срочно нужны деньги: правительство направило в Совет новые законопроекты из-за серьезного дефицита бюджета

Сергей Корецкий / © Фото из открытых источников

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Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде еще три законопроекта, необходимых для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, законопроекты касаются деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, «Укрзализныци» и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Министры получили поручение безотлагательно проработать эти документы вместе с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.

«Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам нужна совместная и скоординированная работа», — отметил Корецкий.

Премьер-министр утверждает, что с начала сентября правительство уже одобрило и передало в парламент восемь законопроектов, необходимых для привлечения международной финансовой помощи.

По его словам, все предусмотренные соответствующим планом решения Кабмин намерен принять до 1 ноября.

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Корецкий призвал народных депутатов независимо от политической принадлежности как можно быстрее поддержать необходимые законопроекты.

Он подчеркнул, что это необходимо для стабилизации государственных финансов, а также для обеспечения финансирования оборонных и социальных расходов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из резервного фонда для обеспечения своевременных сентябрьских выплат военнослужащим и их семьям.

Мы ранее информировали, что с 2022 года для военнослужащих были установлены доплаты в размере 100 и 30 тысяч гривен. В 2023 году условия и категории военных, получающих доплаты, изменялись.

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