Украинец покупал авто и землю, не объяснив происхождение средств: деньги арестовали

Правоохранители подозревают, что мужчина хотел легализовать доходы, полученные преступным путем.
В Харьковской области правоохранители разоблачили гражданина, который потратил более 20 млн грн на автомобили и земельные участки, однако не смог объяснить источник происхождения средств.
Об этом информирует Государственная налоговая служба.
"Гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы", — говорится в сообщении налоговиков.
Правоохранители подозревают, что мужчина хотел легализовать доходы, полученные преступным путем. На 26 млн грн, которые ему принадлежат, наложили арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, что от 1 сентября граждане Украины получили право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.
Читайте также:
- Курс доллара и евро на 28 сентября
- Обязательная вакцинация от COVID-19: кто должен сделать прививки и как будут наказывать за отказ
- Как лечить коронавирус дома: врач дала советы