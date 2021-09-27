Украинец покупал авто и землю, не объяснив происхождение средств: деньги арестовали

Правоохранители подозревают, что мужчина хотел легализовать доходы, полученные преступным путем.

В Харьковской области правоохранители разоблачили гражданина, который потратил более 20 млн грн на автомобили и земельные участки, однако не смог объяснить источник происхождения средств.

Об этом информирует Государственная налоговая служба.

"Гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы", — говорится в сообщении налоговиков.

Правоохранители подозревают, что мужчина хотел легализовать доходы, полученные преступным путем. На 26 млн грн, которые ему принадлежат, наложили арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что от 1 сентября граждане Украины получили право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

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