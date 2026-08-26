Украинец вдвое уменьшил платежку за свет: в чем секрет

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Из-за действующего тарифа на электроэнергию 4,32 гривны за 1 кВтч владельцы бойлеров ищут способы меньше платить за коммунальные услуги. Один из пользователей соцсети Threads рассказал о своем способе экономии, который поможет сократить расходы на подогрев воды вдвое благодаря разумной розетке и ночному тарифу.

Об этом пишет УНИАН.

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Как уменьшить счет за свет с бойлером — простой лайфгак

В социальной сети Threads пользователь под ником rashchukboris объяснил, нужно ли выключать бойлер для экономии, когда это делать и есть ли смысл в таком действии. Также он поделился своим Лайфхаком, как ему удалось платить меньше денег за электроэнергию.

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Он пишет, что у него в квартире установлен бойлер на 50 литров, в доме проживают два человека, а также действует ночной тариф за экономное потребление электроэнергии — скидка 50% в период с 23:00 до 07:00. Именно поэтому автор не задумывается о том, можно ли держать бойлер постоянно включенным.

По его словам, в этом нет смысла. Чтобы снизить счета за электроэнергию, было принято решение установить разумную Wi-Fi-розетку с мониторингом потребления. Через приложение автор настроил автоматический график работы бойлера:

23:00–03:00 — бойлер включен;

03:00–18:00 — бойлер выключен;

18:00–20:00 — бойлер включен;

20:00–23:00 — бойлер выключен.

По словам автора, основной нагрев происходит именно в период действия дешевого тарифа, и в результате, по подсчетам rashchukboris, сумма в платежке уменьшилась вдвое. Было 900 гривен в месяц, а стало 473 гривны в месяц. Благодаря такому подходу, украинцы экономят около 5700 гривен в год на оплате электроэнергии.

Сообщение / © Скриншот

Автор сообщения добавил, что самая «умная» розетка для бойлера стоит очень дешево — около 200 гривен, поэтому быстро окупается. Он посоветовал людям, у которых мощный бойлер, покупать качественную розетку с запасом по току, а не самый дешевый вариант, и проверять допустимую нагрузку.

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В комментариях пользователи Threads начали задавать вопросы. К примеру, один пользователь усомнился относительно времени нагрева. Он предложил выключать бойлер не с 23:00 до 03:00, а с 05:00 до 07:00 как можно ближе к тому времени, когда люди начнут пользоваться водой. Ему ответили, что никакой ощутимой разницы не будет — бойлер работает по принципу термоса, и он не только нагревает воду, но сохраняет ее температуру.

Комментарии к сообщению. / © Скриншот

Остальные комментаторы поддержали идею rashchukboris и написали, что они тоже пользуются «умными» розетками или сами включают/выключают бойлер в нужное время — действительно такой подход позволяет значительно экономить на оплате счетов за электроэнергию.

Цены на коммуналку — последние новости

Напомним, с 1 сентября тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится и дальше составит 4,32 гривны за киловатт-час. Впрочем, снизить ежемесячные счета вполне реально благодаря установке многозонного счетчика.

Раньше мы писали, чтобы платить за коммуналку меньше, достаточно сменить несколько привычек. Больше всего света тратят бойлер, обогреватель, стиральная и посудомоечная машины. Если пользоваться ими разумнее и включать ночью (при двухзонном счетчике), суммы в платежках заметно уменьшатся.

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