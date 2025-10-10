Украинец Виталий Островский совершил полет в космос с миссией Blue Origin NS-36

Реклама

Этот полет стал логическим продолжением его уникального путешествия длиной в жизнь. За последнее десятилетие Виталий посетил все 7 континентов и более 100 стран мира, совершая непрерывное путешествие по планете. Космос он называет "восьмым континентом", ведь именно туда устремляются мечты тех, кто уже видел все на Земле.

Миссия NS-36 стала 15-м туристическим полетом компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Корабль New Shepard поднялся на высоту 105 километров, пересекая линию Кармана — условную границу между атмосферой и космосом.

Так Виталий Островский стал первым украинским тревел-глобетротером, побывавшим на всех континентах, 100+странах и в космосе.

Реклама

О линии Кармана

Линия Кармана – это условная граница между атмосферой Земли и космосом, расположенной на высоте 100 километров над уровнем моря. Во время полета миссии NS-36 корабль New Shepard поднялся даже выше – на 105 км, позволив экипажу несколько минут почувствовать невесомость и увидеть планету из космоса.

Экипаж миссии Blue Origin NS-36

В составе миссии NS-36 было еще пятеро астронавтов, среди которых:

Dr. Clint Kelly III – участник предварительной миссии NS-22, ученый, один из пионеров в области робототехники и искусственного интеллекта. Единственный в команде, кто уже имел опыт полета из Blue Origin.

Jeff Elgin – американский предприниматель и инвестор, известный своей деятельностью в сфере финансовых технологий и развития бизнес-стартапов.

уDanna Karagussova — бизнесвумен и филантроп, активно поддерживающая образовательные и научные инициативы в сфере STEM.

Aaron Newman — технологический предприниматель, венчурный инвестор и основатель нескольких IT-компаний в США, известный своим участием в программах космического туризма.

William H. Lewis — инженер и предприниматель с более чем 30-летним опытом работы в сфере авиации и энергетических технологий.

Информация из Википедии:

Больше о путешествиях и космической миссии Виталия Островского — в его Instagram:

👉 instagram.com/universe.im

Реклама

Миссия NS-36 стала еще одним шагом в развитии частных космических полетов и одновременно важной страницей в истории украинцев в космосе.