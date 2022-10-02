Украинки, которые находятся в Польше, могут получить 4000 долларов помощи: как это сделать

Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие собственного дела и годовую поддержку. Рассказываем как это сделать в материале ТСН.ua
Предоставление помощи предусмотрено программой Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women
Кто может подать заявку на получение средств:
Женщины, гражданки Украины, которые:
- находятся на территории Польши со дня подачи заявки на получение помощи до завершения периода поддержки,
- имеют номер PESEL,
- имеют все публичные права,
- имеют полную дееспособность,
- планируется начать хозяйственную деятельность на территории Польши до конца 2022 года.
Помощь планируют оказать 80 женщинам.
Какую помощь можно получить в рамках проекта:
- одноразовый ваучер на сумму, эквивалентную 4000 долларов США, на приобретение активов на ведение собственного дела,
- возможность посетить общий тренинг, посвященный хозяйственной деятельности,
- до 41 часа индивидуальных консультаций,
- помощь в ведении бухгалтерского учета,
- продвижение.
Как принять участие в программе
Следует заполнить заявку по ссылке и отправить ее организаторам проекта. На сайте можно ознакомиться со всеми деталями программы. Прием заявок уже начался и продлится до 17 октября включительно. В случае недостаточного количества заявок, срок подачи заявок может быть продлен. Победители будут объявлены 15 ноября 2022 года.
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