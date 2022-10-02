Украинки, которые находятся в Польше, могут получить 4000 долларов помощи: как это сделать

Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие собственного дела и годовую поддержку. Рассказываем как это сделать в материале ТСН.ua

Предоставление помощи предусмотрено программой Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women

Кто может подать заявку на получение средств:

Женщины, гражданки Украины, которые:

находятся на территории Польши со дня подачи заявки на получение помощи до завершения периода поддержки,

имеют номер PESEL,

имеют все публичные права,

имеют полную дееспособность,

планируется начать хозяйственную деятельность на территории Польши до конца 2022 года.

Помощь планируют оказать 80 женщинам.

Какую помощь можно получить в рамках проекта:

одноразовый ваучер на сумму, эквивалентную 4000 долларов США, на приобретение активов на ведение собственного дела,

возможность посетить общий тренинг, посвященный хозяйственной деятельности,

до 41 часа индивидуальных консультаций,

помощь в ведении бухгалтерского учета,

продвижение.

Как принять участие в программе

Следует заполнить заявку по ссылке и отправить ее организаторам проекта. На сайте можно ознакомиться со всеми деталями программы. Прием заявок уже начался и продлится до 17 октября включительно. В случае недостаточного количества заявок, срок подачи заявок может быть продлен. Победители будут объявлены 15 ноября 2022 года.

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