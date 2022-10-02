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Украинки, которые находятся в Польше, могут получить 4000 долларов помощи: как это сделать

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Украинки, которые находятся в Польше, могут получить 4000 долларов помощи: как это сделать

Финансовая помощь украинкам в Польше

Украинки в Польше могут получить 4000 долларов на открытие собственного дела и годовую поддержку. Рассказываем как это сделать в материале ТСН.ua

Предоставление помощи предусмотрено программой Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women

Кто может подать заявку на получение средств:

Женщины, гражданки Украины, которые:

  • находятся на территории Польши со дня подачи заявки на получение помощи до завершения периода поддержки,
  • имеют номер PESEL,
  • имеют все публичные права,
  • имеют полную дееспособность,
  • планируется начать хозяйственную деятельность на территории Польши до конца 2022 года.

Помощь планируют оказать 80 женщинам.

Какую помощь можно получить в рамках проекта:

  • одноразовый ваучер на сумму, эквивалентную 4000 долларов США, на приобретение активов на ведение собственного дела,
  • возможность посетить общий тренинг, посвященный хозяйственной деятельности,
  • до 41 часа индивидуальных консультаций,
  • помощь в ведении бухгалтерского учета,
  • продвижение.

Как принять участие в программе

Следует заполнить заявку по ссылке и отправить ее организаторам проекта. На сайте можно ознакомиться со всеми деталями программы. Прием заявок уже начался и продлится до 17 октября включительно. В случае недостаточного количества заявок, срок подачи заявок может быть продлен. Победители будут объявлены 15 ноября 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
2059
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