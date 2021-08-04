Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и раньше: условия и особенности начислений

Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и раньше: условия и особенности начислений

В законе речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.

Минимальный пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961-го, был повышен до 60 лет с 1 апреля 2021 года, но некоторые категории украинок могут выходить на пенсию гораздо раньше.

Это предусматривает пункт 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 50 лет пенсию оформить могут:

женщины, родившие пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии.).

Пенсию в 45 лет могут оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Особенности начислений:

досрочная пенсия начисляется пожизненно;

переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

женщина, которая оформляет досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Свой страховой стаж можно проверить на сайте Пенсионного фонда.

Напомним:

Повышенные пенсии и социальные выплаты уже в августе получат люди с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

уже в августе получат люди с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Ранее сообщалось, что в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль. Соответствующее постановление о пенсиях накануне принял Кабмин. В документе указано, что минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий теперь возрастет на 45%. Так, на 2000 гривен увеличится выплата военнослужащих, вышедших на пенсию с 1 марта 2018 года. Как сообщалось, в этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.

Сотни тысяч пенсионеров получат доплаты – Экономические новости

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