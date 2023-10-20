Украинская экономика адаптировалась к условиям войны: люди ходят в рестораны и на шопинг — The New York Times

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане успели адаптироваться к новым условиям. Расходы увеличиваются, что приводит к запуску экономики.

О возвращении украинской экономики к росту пишет The New York Times.

В этом году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика страны вырастет на 3,5% после прошлогоднего сокращения на 25%.

В городах, отдаленных от линии фронта – например, в Днепре и Киеве, люди вернулись и к шопингу, и к регулярному посещению ресторанов.

"Многие украинцы осознали, что война может затянуться, но это не повод ставить жизнь на паузу", — утверждает в комментарии изданию экономист инвестбанка Dragon Capital.

Впрочем, в значительной степени этот подъем обусловлен международной финансовой поддержкой, что способствовало увеличению покупательной способности.

До возвращения экономики на довоенный уровень понадобится еще много лет и тяжелого труда, пишет NYT. Так же, как и российская, экономика Украины все больше реструктуризируется вокруг войны. Более половины государственных расходов в следующем году, примерно 46 миллиардов долларов, будут направлены на оборону.

Но с небольшими налоговыми поступлениями для финансирования этих расходов дефицит бюджета Украины достигнет 21% от общего объема производства страны на следующий год, заявил на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что его правительству понадобится 42 миллиарда долларов финансовой помощи, чтобы покрыть этот дефицит.

Украинские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочей силы, поскольку мужчин призывают в армию, а также в результате массового потока беженцев после вторжения России в прошлом году. Более шести миллионов украинцев — почти 15% довоенного населения — остаются за пределами страны, и почти четверть из них не уверены, вернутся ли они после окончания войны, согласно недавнему опросу ООН.

Курс на восстановление

Экономика Украины по результатам этого года покажет рост в 2,9% ВВП. Это стало возможным на фоне стабилизации настроений внутри страны и увеличения расходов населения, считают в Bloomberg.

В целом в этом году рост экономики произошел по двум причинам. Первая – низкая сравнительная база – в прошлом году произошло масштабное падение, на фоне которого даже частичное восстановление будет казаться существенным ростом. Вторая – украинцы постепенно адаптируются к ситуации полномасштабной войны.

В то же время, полноценное восстановление экономики невозможно без решения проблем с морским экспортом товаров.

Кроме того, война на территории страны, постоянные обстрелы инфраструктуры, проблемы с электроэнергией также останавливают восстановление.

Позиция НБУ

К мнению, что украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, пришли и в НБУ. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе в Инфляционном отчете.

Этому способствовали отсутствие перебоев с электроэнергией, а также дальнейшая настройка путей поставок через западные границы. В результате оживились разные виды экономической деятельности: металлургия, животноводство, пищевая промышленность.

Также растет внутренний спрос. Украинцы начали тратить больше на товары и услуги. На это, в частности, повлияло улучшение потребительских настроений на фоне восстановления экономики и улучшение финансового состояния домохозяйств.

Из-за этого регулятор пересмотрел прогноз роста реального ВВП по результатам текущего года с 2% до 2,9%. В последующие годы рост экономики ускорится до 3,5–6,8%. Однако если активная фаза войны будет продолжаться дольше, чем предусмотрено основным предположением (середина 2024 года), экономика, скорее всего, будет расти медленнее.

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