Украинская клубника резко просела в цене: ягоду продают за копейки

В Украине дешевеет клубника / © Unsplash

Реклама

Цены на закарпатскую клубнику резко снижаются. Ягоду отдают почти за бесценок. Клубника активно падает в цене в течение всей недели. С начала недели цена на клубнику из Закарпатья снизилась почти в два раза. За сколько можно купить клубнику сейчас?

На сайте Столичного рынка сообщили актуальные цены.

Цены на клубнику из Закарпатья начали стремительно снижаться

Еще 11 мая украинская клубника продавалась по 260 гривен за килограмм. Сейчас ее можно купить уже по 170 гривен. Обвал цены за три дня произошел на 34%. На рынках можно найти предложения и по 140 грн/кг.

Реклама

Клубника из Закарпатья дешевеет безумными темпами — ее можно купить в диапазоне 130–170 грн/кг. То есть удешевление произошло на 50% за несколько дней.

Украинская клубника в целом дешевеет, но не так сильно, как хотелось бы покупателям. Некоторые продавцы держат высокую цену — 290 грн/кг. Такую цену берут за определенные сорта ягод и рассчитывают на состоятельных покупателей.

Импортная клубника не успевает по темпам удешевления за украинской, поэтому стоит существенно дороже.

Средняя цена на импортную клубнику сейчас — 200 грн/кг. Она начала дешеветь только вчера.

Реклама

Самая дорогая на рынках сейчас клубника из Одессы. Ее продают по 285 грн/кг, хотя еще несколько дней назад предлагали по 330 грн/кг.

Стоимость клубники зависит от размера ягод — большую продают дороже. Украинцы предпочитают маленькие ягоды по 180 грн/кг. Большая клубника по 270 грн/кг остается лежать на прилавках продавцов.

Аналитики прогнозируют сезон дешевой клубники, ведь на нее не было чрезмерного спроса или дефицита.

Цены на клубнику в Украине

Напомним, в Украине за последние несколько дней значительно подешевела тепличная клубника. По данным рынка «Столичный», стоимость ягоды упала почти на треть — кое-где на 40–80 грн по сравнению с прошлой неделей.

Реклама

Если в конце прошлой недели цена держалась на уровне 260 грн/кг, то на 12 мая она стоила в среднем 180–220 грн/кг.

Стоимость продукта варьируется в зависимости от региона и сорта: в Киеве клубнику можно найти по 180 грн/кг, тогда как во Львове цена выше — около 250 грн/кг. Самые популярные сорта, например «Альба», «Азия» и «Румба», продаются в диапазоне от 180 до 270 грн/кг.

Также на рынках появилась первая закарпатская черешня по конкурентной цене 180 грн/кг.

Новости партнеров