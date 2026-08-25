Украинская металлургия на грани системной остановки: под угрозой — 72% производства стали — СМИ

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Для Украины системный кризис означает потерю экспортных поступлений, удорожание строительства и проблемы с курсом гривны, пишет LIGA.net.

До этого ветвь уже находилась под давлением. В конце июля из-за обстрелов фактически остановился морской экспорт через порты Большой Одессы. Для металлургии и горнорудного сектора это критично, поскольку сухопутная логистика значительно дороже и не может полностью заменить море.

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Из-за блокирования портов и низких цен на руду прекратили добычу предприятия Ferrexpo и Южный ГОК. В GMK Center не исключают дальнейших остановок других экспортно ориентированных предприятий.

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Следующий удар пришелся уже непосредственно на металлургические комбинаты. 11 августа были повреждены энергетические и доменные мощности "Запорожстали", после чего завод остановился. 16 августа после атаки частично остановил производство "АрселорМиттал Кривой Рог".

В "Метинвесте" назвали масштаб повреждений "Запорожстали" беспрецедентным. Для полноценного восстановления, отмечают в компании, недостаточно только отремонтировать оборудование — должна работать вся цепь от поставок сырья до отгрузки готовой продукции. Критически важным для этого остается разблокирование портов Большой Одессы.

В случае длительного простоя двух комбинатов, Украина рискует потерять около 72% производства стали. До конца 2026 года это может означать сокращение выпуска примерно на 2 млн. тонн. В масштабах страны это означает гораздо больше — именно эти заводы производят ключевые виды проката, которые используются в строительстве и восстановлении инфраструктуры. Если внутреннего металла не хватит, его придется больше импортировать, причем более дорогими маршрутами. Это может повысить стоимость строительства и восстановления одновременно сократив украинский экспорт.

Еще одно последствие – ухудшение торгового баланса. Меньше экспорта стали означает меньше валютной выручки, а больше импорт металлопродукции — дополнительный спрос на валюту. Это увеличивает давление на гривну и государственные резервы.

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Кроме того, падение производства означает меньше налогов, меньше грузов для "Укрзализныци", сокращение заказов для смежных предприятий и риски для рабочих мест в промышленных регионах.

Фактически металлургический кризис уже выходит за рамки самой отрасли. Без восстановления предприятий и морской логистики она может перерасти в более широкий удар по экспорту, строительству, бюджету и стабильности страны, резюмирует издание.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзализныци, и дальнейшего блокирования портов бюджет рискует потерять источник прибыли

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