Украинская монета вошла в десятку лучших в мире

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» / © НБУ

Украинская монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и попала в десятку лучших монет в международном конкурсе Coin of the Year.

Об этом сообщает НБУ.

Монета введена в обращение 26 июля 2024 года в серии «Бессмертная моя Украина». Она изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 грн. Тираж монеты — до 50 тысяч штук.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта с пятном крови в форме контура Украины, на реверсе — перекрещенные бинты и закрывающая рану рука медика.

«Искренне гордимся, что украинская памятная монета — снова среди лучших в мире», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, Нацбанк обновил дизайн 20-гривневой банкноты. Купюры будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег.