Украинская монета вошла в десятку лучших в мире
Украинская монета получила высокую оценку экспертов и стала символом чествования врачей.
Украинская монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и попала в десятку лучших монет в международном конкурсе Coin of the Year.
Об этом сообщает НБУ.
Монета введена в обращение 26 июля 2024 года в серии «Бессмертная моя Украина». Она изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 грн. Тираж монеты — до 50 тысяч штук.
На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта с пятном крови в форме контура Украины, на реверсе — перекрещенные бинты и закрывающая рану рука медика.
«Искренне гордимся, что украинская памятная монета — снова среди лучших в мире», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, Нацбанк обновил дизайн 20-гривневой банкноты. Купюры будут выпускаться в рамках плановой замены изношенных и поврежденных денег.