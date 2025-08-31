Украинская продукция покорила ЕС: что массово закупают европейцы

Супермаркет / © Credits

Реклама

В январе-июле 2025 года украинские производители экспортировали 6,2 тысячи тонн замороженных овощей на сумму $6,1 млн. Основными покупателями украинских овощей стали страны Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Agrotimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Больше всего продукции поставили в Германию — 30,5% от общего объема экспорта, в Польшу — 24,1%, а также в Италию — 10,6%.

Реклама

В то же время импорт замороженных овощей в Украину превышает экспорт. За первые семь месяцев этого года в страну ввезли 7,6 тысячи тонн такой продукции, потратив $10,1 млн. Львиную долю импорта обеспечила Польша (73,4%), на втором месте — Бельгия (14,1%), а на третьем — Испания (3,5%).

Для сравнения, в 2024 году Украина также вошла в число мировых лидеров в другой пищевой категории — экспорта меда. Тогда было поставлено 85,8 тысячи тонн продукции, что позволило нашей стране занять третье место в мире. Крупнейшими импортерами стали Германия, США, Польша, Франция и Бельгия. Кроме того, украинский мед попадал и на рынки Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады, Катара и Иордании.

Впрочем, в 2025 году новые экспортные квоты Европейского Союза создают дополнительные трудности для украинских экспортеров меда.

Напомним, уже совсем скоро украинцев ждет подорожание подсолнечного масла. По прогнозам, стоимость бутылки может достичь ста гривен.

Реклама

Причиной стало уменьшение урожая из-за сложных погодных условий и подорожания логистики. В то же время на мировых рынках спрос на украинское масло традиционно высокий, поэтому значительная часть продукции идет на экспорт.