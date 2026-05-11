Украинские АЗС обновили цены: что происходит с бензином и дизелем

Цены на топливо в Украине. / © Associated Press

После выходных, в понедельник, 11 мая, на украинских автозаправочных станциях зафиксировано изменение цен на топливо, причем ситуация существенно отличается в зависимости от сети и оператора.

Об этом сообщает «Киев 24».

Часть крупнейших АЗС оставила действовавшие ранее цены без изменений, однако отдельные сети уже начали корректировку. Так что на некоторых заправках бензин подорожал, тогда как дизельное топливо наоборот подешевело.

В частности, бензин в среднем прибавил в цене около 1-2 грн за литр, а на премиальных АЗС удорожание достигало даже 2-3 грн. В то же время дизельное горючее на части заправок подешевело примерно на 2 грн.

Цены на АЗС 11 мая

По состоянию на 11 мая средние цены по стране выглядят так:

бензин А-95 стоит около 77 грн. за литр;

дизельное топливо — ориентировочно 79 грн за литр;

автогаз — более 49 грн за литр.

Следует отметить значительную разницу в стоимости горючего даже в пределах одного города. В Киеве, например, цена на сжиженный газ колеблется от 46,90 до 49,90 грн за литр в зависимости от сети.

Напомним, рынок горючего в Украине весной демонстрирует неоднородную динамику. Часть операторов удерживает предварительные цены, в то время как другие постепенно их корректируют в зависимости от стоимости и рыночной конъюнктуры.

