Украинские АЗС снизили цены на топливо: сколько теперь стоят бензин, дизель и газ

Цены на топливо 25 июня в Украине / © Associated Press

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25 июня на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. Часть крупных сетей снизила цены на дизельное топливо и автогаз, а на одной из АЗС стартовала акция, в рамках которой премиальный бензин подешевел сразу на 3 грн за литр.

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Так, сети OKKO и WOG снизили цену на обычное и премиальное дизельное топливо на 1 грн. Теперь литр дизельного топлива «Евро» стоит 80,90 грн, а брендового дизеля — 83,90 грн. Также на гривну подешевел автомобильный газ — до 42,90 грн за литр.

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В то же время государственная сеть «Укрнафта» с 25 по 29 июня проводит акцию на премиальное топливо. В рамках акции бензин А-95 Energy подешевел сразу на 3 грн — до 73,90 грн за литр. После снижения его цена сравнялась с ценой на обычный бензин А-95.

Также на 3 грн подешевел премиальный дизель Energy. Теперь его продают по 75,90 грн за литр. На 1 грн снизилась и стоимость обычного дизельного топлива, которое также стоит 75,90 грн за литр.

В то же время цены на бензин А-92, бензин А-98 Energy и автомобильный газ в сети «Укрнафта» остались без изменений. Они составляют 68,90 грн, 81,90 грн и 40,40 грн за литр соответственно.

В то же время сеть SOCAR за последние сутки не меняла цены на топливо. Здесь бензин А-95 стоит 78,90 грн за литр, премиальный бензин NANO 95 — 82,90 грн, дизельное топливо NANO — 82,90 грн, премиальный дизель NANO Extro — 85,90 грн, а автомобильный газ — 43,90 грн за литр, что является самой высокой ценой среди упомянутых сетей.

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Цены на топливо сегодня, 25 июня 2026 года

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (Pulls 95) — 81,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ (Pulls) — 83,90 грн/л

А100 (Pulls 100) — 88,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (Mustang) — 81,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ (Mustang) — 83,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (NANO 95) — 82,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ (NANO Extro) — 85,90 грн/л

А100 (NANO 100) — 88,90 грн/л

Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л

А95+ (Energy) — 73,90 грн/л

ДП — 75,90 грн/л

ДП+ (Energy) — 75,90 грн/л

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 40,40 грн/л

Напомним, по оценке директора консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна, бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если стоимость нефти на мировом рынке упадет до примерно 50 долларов за баррель.

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