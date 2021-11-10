Украинские банки блокируют счета по требованию государственных и частных исполнителей: список учреждений

Причина блокирования счетов – попадание в Единый реестр должников для принудительного взыскания задолженностей.

18 украинских банков блокируют счета граждан по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом пишет платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные НБУ.

Всего в перечень входят:

"ПРИВАТБАНК"

"УНИВЕРСАЛ БАНК"

"ОКСИ БАНК"

"ТАСКОМБАНК"

"ИНДУСТРИАЛБАНК"

"БАНК ВОСТОК"

"ПРОКРЕДИТ БАНК"

"ЛЬВОВ"

"КОНКОРД"

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

"КРЕДОБАНК"

"ОТП БАНК"

"ИДЕЯ БАНК"

"МЕТАБАНК"

"УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

"АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

"УКРСИББАНК"

"РАДОБАНК"

С начала процесса, когда Министерство юстиции издало соответствующий приказ 23 марта 2021 года, количество банков увеличилось втрое. Пока в перечне еще нет Сбербанка, Укргазбанка, Альфа-Банка и ПУМБ.

Основная причина для блокирования счетов – попадание в Единый реестр должников для принудительного взыскания задолженностей.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или их часть. Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", — отметила начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если ваши банковские счета из-за долгов заблокированы полностью, необходимо предпринять следующие шаги:

Направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене постановления об аресте счета. Если ответа нет — подготовить жалобу на руководство Государственной исполнительной службы или, если производство ведет частный исполнитель - жалобу на Совет частных исполнителей;

Подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.

В свою очередь, в НБУ объяснили, что арест на основании соответствующего принятого документа может быть наложен на все средства, имеющиеся на всех счетах клиента банка, без указания конкретной суммы, или на сумму, конкретно определенную в этом документе.

Если же на счете клиента учитывается сумма средств больше определенной, банк обеспечивает наличие этой суммы на счете путем наложения на ее ареста. В таком случае банк не ограничивает клиента в пользовании деньгами свыше сумм, определенных документом об аресте средств.

Также есть случаи, когда в документе об аресте средств не указана конкретная сумма, но указан конкретный номер счета клиента или оговорено, что арест наложен на средства, имеющиеся на всех счетах. В таком случае банком будет наложен арест на все денежные средства на счете/счетах должника.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

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