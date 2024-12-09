Украинские банки готовят жесткие ограничения на переводы: что изменится для клиентов

Семь крупных украинских банков в ближайшее время планируют подписать меморандум, предусматривающий усиление ограничений на переводы с карты на карту.

Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, ранее Национальный банк уже вводил подобные ограничения на P2P-переводы, но новые инициативы банков предусматривают более жесткие лимиты. В частности, они будут распространяться на все виды переводов, в том числе через IBAN.

Планируется установить лимит на переводы с карт физических лиц без подтверждения источника средств, если сумма превышает 100 тысяч гривен в месяц. Для клиентов с повышенным риском этот лимит будет снижен до 50 тысяч гривен.

Ограничения будут касаться как международных транзакций, так и переводов внутри страны. Кроме того, предлагается установить ограничение на количество счетов в одной валюте: клиенты, не имеющие документального подтверждения происхождения средств, смогут иметь не больше трех счетов.

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По информации Forbes, меморандум планируют подписать следующие банки: Ощадбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правэкс банк, ПУМБ, Райффайзен и Универсал банк.

Напомним, что украинские банки рассматривают возможность подписания совместного меморандума о снижении лимита месячных операций после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

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