Украинские банки могут останавливать сделки клиентов: в НБУ назвали причину

Банк может потребовать объяснений и подтверждающих документов для проведения операции.

Украинские банки могут останавливать операции на счетах своих клиентов, если на них поступают крупные суммы. Для таких операций нужны объяснения и документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Мы — Украина".

По ее словам некоторые предприниматели пользуются счетами для физических лиц, вместо оформления счетов ФЛП, чтобы избежать уплаты налогов.

Потом на этот счет физического лица начинают приходить какие-то деньги, и банк не понимает, откуда. Если ты или нигде не работаешь, или работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют объяснений и подтверждающих документов", — сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что это "постоянная жизненная история".

"Так бизнесмен пытается заработать больше, и меньше потратиться, так чтобы иметь большую прибыль, а государство хочет, чтобы бизнесмен поделился. И в этом постоянный поиск справедливости. Мне кажется, что сейчас не время для поиска справедливости", — добавила замглавы НБУ.

Напомним, в НБУ уверяют, что имеют достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка в Украине.

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