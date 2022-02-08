Украинские банки установили исторический рекорд доходности - НБУ

Достичь рекордных показателей удалось благодаря росту операционной эффективности и существенному сокращению отчислений в резервы.

Прибыль банковского сектора в 2021 году достигла исторического максимума – 77,5 млрд грн. Это на 95% превышает кризисный 2020 год и на 33% больше докризисного 2019 года. Также возросла рентабельность капитала сектора – до 35,2% по сравнению с 19,2% в 2020 году.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как объясняют в Нацбанке, достичь рекордных показателей удалось благодаря двум факторам:

росту операционной эффективности, существенному сокращению отчислений в резервы.

"Годовой прирост чистого процентного и комиссионного доходов составлял 39% и 25% соответственно. Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое существенно оживилось после кризиса. Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов банков. расходы, что улучшило, повысило операционную эффективность банков", — отмечают в прессцентре НБУ.

Таким образом, отчисления в резервы под кредиты за год сократились на 58%. Кроме того, были расформированы ранее зарезервированные средства, связанные с юридическими рисками.

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По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, такой финансовый результат 2021 года подтверждает отличное состояние банковского сектора: он устойчив, эффективен, интересен инвесторам и способен поддержать экономику ресурсом.

"Это результат огромной системной работы последних лет. Рекордная доходность и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности банков к внедрению новых регуляторных требований для повышения устойчивости перед будущими вызовами и сохранения финансовой стабильности", — отметил он.

Напомним, международные резервы Украины в январе снизились на 5%. Падение обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

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