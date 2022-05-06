Вынужденные переселенцы в Украине могут получить помощь по программе ООН через ПриватБанк

Вынужденные переселенцы в Украине могут получить помощь по программе ООН через ПриватБанк

Выплата денежной помощи внутренне перемещенным лицам в Украине будет составлять 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью.

Наличные выплаты от Организации объединенных наций гражданам Украины, покинувшим свои дома из-за войны, будет осуществлять Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP) через систему Western Union в ПриватБанке.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В сообщении говорится, что сумма помощи будет составлять 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью.

После оформления помощи код перевода будет отправлен Western Union в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. При отсутствии мобильного телефона нужно будет ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде по адресу проживания.

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Получить перевод по коду Western Union можно через Приват24 (мобильный и веб), в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка или зачислить на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в чате онлайн.

Все вопросы о получении помощи можно решить, обратившись во Всемирную продовольственную программу ООН (World Food Programme, WFP) на сайте или, позвонив по телефону

на горячую линию организации 0800307711.

Напомним, ранее генсек ООН, находясь в Киеве, анонсировал выплату переселенцам дополнительной помощи через программу ООН.

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