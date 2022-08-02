Украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро на Мальте

Обмен денег могут осуществить украинцы, имеющие справку о получении защиты от Агентства международной защиты на Мальте.

С 1 августа украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся на Мальте, смогут обменять наличную гривну на евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, украинцы, имеющие справку о получении защиты от Агентства международной защиты на Мальте, смогут обменять до 10 тыс. грн на одного человека.

"В случае перемещенных несовершеннолетних украинцев без сопровождения такие обменные операции можно осуществить с помощью лиц, опекунство или представительство которых удостоверил уполномоченный орган власти Республики Мальта", — говорится в сообщении.

Для обмена будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами. Обменные операции не предусматривают ни платы, комиссий или сборов со стороны мальтийского Центробанка.

Программа обмена наличной гривны уже начала работу в Польше, Германии, Бельгии, Швеции, Италии, Нидерландах и Швейцарии.

Напомним, доллар будет по 36,6, в НБУ рассказали, когда усилится гривна.

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