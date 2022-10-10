Украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро в Литве – НБУ

С 10 октября 2022 года украинцы, которые в результате войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Литвы заключили 31 августа 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях Šiaulių bankas в крупных городах Литвы: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда и Тельшяй.

"Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами", — отмечает НБУ.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном сайте Банка Литвы. Комиссия за транзакцию является стандартной и фиксированной комиссией Šiaulių bankas за операцию обмена валюты – 2,5 евро.

Программа обмена наличной гривны уже начала работу в Польше, Германии, Бельгии, Швеции, Италии, Нидерландах, Швейцарии и Мальте.

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